Ο Ατζαράκης «απαντά» στον Μπέο και «δείχνει» τι πιθανόν να εννοούσε ο δήμαρχος Βόλου (βίντεο)

Ο Αχιλλέας Μπέος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιδράσεων έπειτα από μια ακόμη εμφάνισή του στην τηλεόραση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Ο δήμαρχος Βόλου, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 και προσπάθησε να αποδείξει πως δεν είναι ρατσιστής. Το επιχείρημά του όμως, ότι «έχει πάει με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά», προκάλεσε σοκ και πλήθος αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η δήλωση αυτή στάθηκε αφορμή για τον κωμικό Διονύση Ατζαράκη μαζί με τον Ζερόμ Καλουτά, να δημιουργήσει ένα νέο βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε το απόγευμα της Κυριακής και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τη λεπτή σάτιρα που τον διακρίνει, ο Ατζαράκης «αφιερώνει» το βίντεο στον Μπέο, παρουσιάζοντας με σαρκασμό την παραδοξότητα του τρόπου με τον οποίο ο δήμαρχος προσπάθησε να αποδείξει ότι δεν είναι ρατσιστής.