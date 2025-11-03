Ομιλία στον Βόλο για τον μητρικό θηλασμό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (1-7/11) οι μαίες του Κέντρου Υγείας Βόλου θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική ομιλία σχετικά με την αξία του μητρικού θηλασμού, τα οφέλη και τη σύσταση του μητρικού γάλακτος, τη διατροφή της θηλάζουσας και για την επίδραση του θηλασμού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Ιατρεία Ν.Ιωνίας (Λ.Ειρήνης 129-133) την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11.30π.μ.. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.24210-81553.