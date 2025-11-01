Πανηγυρικοί εορτασμοί στη Μονή Τσέτινιε, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η εορτή των Αγίων Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά και Πέτρου του Θαυματουργού Τσέτινιε εορτάστηκε πανηγυρικά και λειτουργικά στη Μονή Τσέτινιε.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, συλλειτουργούντων: του Μητροπολίτη Μακαρίου (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), του Μητροπολίτου Dabra-Βοσνίας Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Μαυροβουνίου Ιωαννικίου και του Littoral, Metropolitan-Raškaod, Zahumlje και Ερζεγοβίνης, του Επισκόπου Pakrac και Slavonia Jovan και του Επισκόπου Διοκλητίας Παϊσίου. Συμμετείχε επίσης πλήθος κληρικών και λαϊκών από διάφορες επισκοπές της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Φοιτητές και καθηγητές Σερβικής Ορθόδοξης θεολογίας συγκεντρώθηκαν γύρω από τη ζωή του Αγίου Πέτρου του Τσέτινιε, με την ευκαιρία του εορτασμού της Θεολογικής Σχολής Τσέτινιε.

Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο Μητροπολίτης Ιωαννίκιος απηύθυνε χαιρετισμό, εκφράζοντας τη χαρά του που η σημερινή εορτή συγκέντρωσε τους Μητροπολίτες Μακάριο και Ιγνάτιο, καθώς και τους ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και φοιτητές, πρυτάνεις και καθηγητές από όλες τις σερβικές θεολογικές Σχολές.

Στη συνέχεια, παρέδωσε τον λόγο στον Μητροπολίτη Μακάριο, ο οποίος στην αρχή υπενθύμισε τον λόγο του Κυρίου από το σημερινό Ευαγγέλιο : «Όποιος σας ακούει, εμένα ακούει ». Επεσήμανε ότι ο απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς άκουγε τον Κύριο και ήταν μάρτυρας της επίγειας ζωής του Κυρίου, ότι έγραψε τον λόγο του Κυρίου στο Ευαγγέλιο και ότι έγραψε και τις «Πράξεις των Αποστόλων». Με αυτόν τον τρόπο, όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης Μακάριος, ο Απόστολος Λουκάς μας μετέδωσε την πίστη.

Τόνισε επίσης τη σημασία των επισκόπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή είναι οι διάδοχοι των αποστόλων.

«Και στην Εκκλησία έχουμε και ιεράρχη και επίσκοπο που είναι οι διάδοχοι των αγίων αποστόλων. Εφόσον η Εκκλησία μας είναι επισκοποκεντρική – όπου υπάρχει επίσκοπος, υπάρχει και η Εκκλησία, υπάρχει και ο κλήρος, υπάρχει και ο λαός, και ακριβώς, αυτό είναι που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει διατηρήσει ανά τους αιώνες και αυτό είναι που ενισχύει την πίστη και μας συγκεντρώνει και διατηρεί την ενότητα. Γι’ αυτό η παρουσία ενός επισκόπου σε κάθε εκκλησία είναι τόσο σημαντική, και είχατε την ευκαιρία να έχετε αγίους επισκόπους εδώ στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως τον Άγιο Πέτρο του Τσέτινιε, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα των αποστόλων και κήρυξε τον ίδιο, τον ίδιο λόγο και μαρτύρησε την αληθινή πίστη – την ορθόδοξη πίστη. Αυτό συνέβαινε με όλους τους επισκόπους, ξεκινώντας από τον Άγιο Σάββα, ο οποίος συνέδεσε αυτή την τοπική εκκλησία με την Ιερουσαλήμ, με την Αγία Γη και τη συνέδεσε με την Αγία Τάρα, την Υπεραγία Θεοτόκο και αυτή την παράδοση σύνδεσης με την Αγία Γη όπου είναι η πηγή της ζωής μας, όπου είναι ο τάφος του Κυρίου, όπου είναι η Βηθλεέμ, είναι επίσης το σπήλαιο και ο Γολγοθάς – όλα τα μέρη που συνδέονται με την ενσάρκωση, με την ζωή, πάθη, ανάσταση και ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού».

Ο Μητροπολίτης Μακάριος υπενθύμισε τη σημασία της διατήρησης της πίστης και της ενότητας των Ορθόδοξων εκκλησιών, επειδή όλοι έχουμε την ευλογία να συμμετέχουμε σε μία λειτουργία και να συνδεόμαστε μέσω της Θείας Ευχαριστίας και της αποστολικής υποδοχής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να λειτουργούμε σε διαφορετικές γλώσσες.

«Όπως είπα στην αρχή, αν ακούμε την Εκκλησία, τότε ακούμε και τον Κύριο. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα , και αυτό είναι πολύ σημαντικό – να ζούμε σε αυτή την αρμονία και σε αυτή τη σύνδεση, προκειμένου να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να βρισκόμαστε στο δρόμο της σωτηρίας παρά τις δυσκολίες μας, τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας, αλλά πάντα να γνωρίζουμε πού είναι η σωτηρία μας, πού μπορούμε να επιστρέψουμε, πού μπορούμε να ενωθούμε μέσω της μετάνοιας και να επιστρέψουμε στην εκκλησιαστική κοινότητα και έτσι να συνεχίσουμε και να μαρτυρήσουμε για τον Ιησού Χριστό, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή και εποχή που ζούμε, όπου υπάρχουν διάφορες επιθέσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά και μεγάλοι κίνδυνοι απώλειας της ταυτότητάς μας και της προσωπικότητάς μας.»

«Ας συνεχίσουμε λοιπόν και ας διατηρήσουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών και ας βρισκόμαστε σε εκείνη την ενότητα που μας δίδαξαν οι άγιοι απόστολοι και που η Εκκλησία διατήρησε ανά τους αιώνες ως ζωή αλήθειας που είναι αμετάβλητη σε όλους τους χρόνους και σε όλους τους αιώνες. Δόξα τω Θεώ, εδώ ανάμεσά σας έχετε άξιους διαδόχους του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Πέτρου Τσετίνιε, άξιους επισκόπους όπως ο μακαριστός Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, τον οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές και χθες γιορτάσαμε την πέμπτη επέτειο της κοίμησής του, ο οποίος αγάπησε και θυσίασε τόσο πολύ τη ζωή του, την έδωσε για την Εκκλησία», κατέληξε ο Μητροπολίτης Μακάριος, ο οποίος μετέφερε επίσης τις ευλογίες του Αγιωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ και, δια των προσευχών του Αγίου Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Πέτρου Τσετίνιε, επικαλέστηκε την ευλογία του Θεού σε όλους.

Ο Μητροπολίτης Δάβρου-Βοσνίας Χρυσόστομος προσφώνησε τους πιστούς.

Μιλώντας για τον Άγιο Πέτρο του Τσέτινιε, τόνισε τις προσπάθειες και τον αγώνα του για ειρήνη στο Μαυροβούνιο, το οποίο διχάστηκε τραγικά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα.

«Είθε ο Κύριος σήμερα, δια των προσευχών του Αγίου Πέτρου, να μας ενδυναμώσει όλους να είμαστε σαν αυτόν που ήταν ζηλωτής της ειρήνης και της καλοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα ήταν δίκαιος και ευσεβής. Διέθετε και έδινε ό,τι ανήκε στον καθένα. Δεν συγχωρούσε εύκολα, αλλά ήταν ακριβώς όπως ο Θεός και δίκαιος και ελεήμων σε όλα. Έτσι ας είμαστε κι εμείς σαν αυτόν, κατά το πρότυπό του, κατά το παράδειγμά του προς τον λαό μας, την Εκκλησία μας».

«Είθε οι προσευχές του να μας συνοδεύουν σήμερα. Είθε οι προσευχές του Αγίου Αποστόλου Λουκά να μας συνοδεύουν. Είθε να είναι ευλογημένη αυτή η Θεολογική Σχολή του Αγίου Πέτρου, η οποία γιορτάζει σήμερα τη βαπτιστική της δόξα. Είθε ο Θεός να μας ενδυναμώσει για να φύγουμε από εδώ πλουσιότεροι από ό,τι ήρθαμε, πνευματικά ενδυναμωμένοι και δυνατοί από το παράδειγμα του Αγίου Πέτρου και της θυσίας του, την αγάπη που έδειξε προς τον λαό του στην εποχή του», κατέληξε ο Μητροπολίτης Dabra-Βοσνίας Χρυσόστομος.