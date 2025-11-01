Πώς θα λειτουργήσουν οι λαικές αγορές στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Το Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Βόλου κάνει γνωστό ότι οι Λαϊκές Αγορές Βόλου για το δίμηνο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 θα λειτουργήσουν ως εξής :

1. α) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Τρίτης στην οδό Μεταμορφώσεως μεταξύ των οδών Αλ. Μέρου και Ανώνυμος Παρόδου με συνέχεια στην οδό Χαϊδαρίου από Ιωλκού έως Μεταμορφώσεως.

β) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Τρίτης στη συνοικία Ν. Δημητριάδος στην οδό Ζ. Πηγής μεταξύ των οδών Ηφαίστου & Δ. Πολιορκητού.

2. α) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Τετάρτης στην οδό Μαγνήτων από Ιωλκού- Κουταρέλια (από τη μέση των οδών) έως Κουντουριώτου.

β) Λαϊκή Αγορά Ειδών ένδυσης- υπόδησης Τετάρτης στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη από Κουντουριώτου έως Μεταμορφώσεως.

3. α) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Παρασκευής στην οδό Δ. Γεωργιάδου από Όγλ έως Καραϊσκάκη.

β) Λαϊκή Αγορά ειδών ένδυσης- υπόδησης Παρασκευής στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως από Χ. Τρικούπη έως Περραιβού.

4. α) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Σαββάτου στην οδό Γιάννη Δήμου από Κ. Καρτάλη έως Κύπρου.

β) Λαϊκή Αγορά Οπωρολαχανικών Σαββάτου στην οδό Αγ. Αναργύρων από Σινιώρη έως Αλαμάνας.

γ) Λαϊκή Αγορά Ειδών ένδυσης- υπόδησης Σαββάτου στην οδό Νικηταρά από Ματρόζου έως Κολοκοτρώνη.

* Οι λαϊκές αγορές της Ν. Ιωνίας, Αγριάς & Ν. Αγχιάλου παραμένουν ως έχουν.