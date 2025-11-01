Πρεμιέρα-φιάσκο για τον Χατζηνικολάου: Μόλις 5,1% τηλεθέαση με καλεσμένο τον Μπέο

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν για τον Νίκο Χατζηνικολάου δεν ξεκίνησε όπως είχε προσδοθεί, καθώς η πρώτη εκπομπή σημείωσε χαμηλές τηλεθεάσεις. Καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Αχιλλέας Μπέος, όμως η παρουσία του δεν κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εκπομπή κατέγραψε μόλις 5,1% τηλεθέαση, αρκετά κάτω από τις αρχικές προσδοκίες του παρουσιαστή.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.