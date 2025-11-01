Πρεμιέρα-φιάσκο για τον Χατζηνικολάου: Μόλις 5,1% τηλεθέαση με καλεσμένο τον Μπέο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν για τον Νίκο Χατζηνικολάου δεν ξεκίνησε όπως είχε προσδοθεί, καθώς η πρώτη εκπομπή σημείωσε χαμηλές τηλεθεάσεις. Καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Αχιλλέας Μπέος, όμως η παρουσία του δεν κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εκπομπή κατέγραψε μόλις 5,1% τηλεθέαση, αρκετά κάτω από τις αρχικές προσδοκίες του παρουσιαστή.