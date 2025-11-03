Στις 7 Νοεμβρίου ο μαθητικός διαγωνισμός «Θαλής 2025»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πραγματοποιείται ο 86ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για παιδιά Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου και του 15ου Τοπικού Διαγωνισμού για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά ο «ΘΑΛΗΣ 2025».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού ωραρίου σε κάθε σχολική μονάδα την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και τις ώρες 12:00-14:00, θα έχει διάρκεια δυο ώρες και θα απαρτίζεται από τρία θέματα πλήρους ανάπτυξης. Εξεταστικό κέντρο θα είναι όποιο σχολείο έχει ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν μαθητές.

Ο 15ος Τοπικός Διαγωνισμός για την Α΄ Γυμνασίου αφορά μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου όλων των Γυμνασίων του Νομού μας και διεξάγεται αποκλειστικά από το Παράρτημα Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Η Δ.Ε. του Παραρτήματος ευχαριστεί εκ των προτέρων τους διευθυντές,

υποδιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων του Νομού μας που προτίθενται να συμμετάσχουν για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως επίσης και τη Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Μαγνησίας για την αμέριστη υποστήριξή της.