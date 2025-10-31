Στον Βόλο ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου αγάλματος στην παραλία του Βόλου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, τιμώντας την περίσταση, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.