Στον Βόλο ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

Αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου αγάλματος στην παραλία του Βόλου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, τιμώντας την περίσταση, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

