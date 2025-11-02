Σύλλογος Προστασίας Παγασητικού: Όχι στο FSRU Argo –Δεν εξαγοραζόμαστε με δωρεές

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε μια περίοδο που η τοπική κοινωνία του Βόλου βρίσκεται σε αναβρασμό σχετικά με την προτεινόμενη εγκατάσταση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στον Παγασητικό κόλπο, ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο με μια συμβολική αλλά ηχηρή παρέμβαση. Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανάρτησαν πανό διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεση του Συλλόγου στην επιχειρούμενη εγκατάσταση, την οποία χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη για τους κατοίκους και επιζήμια για τον τόπο».

Η ανακοίνωση που ακολουθεί αποτυπώνει με σαφήνεια τη στάση του Συλλόγου απέναντι σε μια επένδυση που, όπως τονίζουν, επιχειρεί να «εξαγοράσει» την κοινωνική αποδοχή μέσω δωρεών, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, το περιβάλλον και το μέλλον της Μαγνησίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Βόλος δεν κατοικείται από ιθαγενείς.

Δεν μας θαμπώνουν ούτε καθρεφτάκια ούτε υπερπολυτελή γιοτ.

Δεν μας αρμόζουν άκυροι συμβολισμοί που επιχειρούν να ανταλλάξουν την ευαισθησία των συμπολιτών μας για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, την Αργώ, με την αποδοχή μιας επιζήμιας για τον τόπο και επικίνδυνης για τους κατοίκους εγκατάστασης, το επονομαζόμενο FSRU Argo.

Ο Σύλλογος για την Προστασία και Ανάδειξη του Παγασητικού σεβόμενος την ιστορία του Βόλου, αλλά και θέλοντας να αναδείξει την αντίθεση της πόλης στην επιχειρούμενη εγκατάσταση της μονάδας LNG από την επιχείρηση συμφερόντων της οικογένειας Δράγνη, πραγματοποίησε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Ιάσονα, με ανάρτηση πανό από μέλη του ΔΣ μας.

Το μήνυμα σαφές: ΟΧΙ LNG στον Παγασητικό.

Η πόλη μας δεν χρειάζεται «δωρεές» που αγοράζουν σιωπές.

Καλούμε τον επιχειρηματία, αν θέλει να αποδείξει ότι σέβεται και αγαπά τον Βόλο, να αποσύρει άμεσα την πρόταση εγκατάστασης της μονάδας LNG στον Παγασητικό κόλπο.

Μόνο τότε θα καλωσορίσουμε τις οποίες δωρεές του προς την πόλη.

Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για προσφορά, κι όχι για εξαγορά.

Η Μαγνησία έχει δηλώσει κατηγορηματικά, τόσο μέσα από τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις των Επιστημονικών Φορέων, Συλλόγων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σωματείων και Επαγγελματικών Ενώσεων, όσο και μέσα από το μαζικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, την αντίθεσή της απέναντι στην εγκατάσταση αυτή.

Δηλώνουμε λοιπόν εκ νέου ότι δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλειά μας, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη απαξίωση των περιουσιών μας, τις αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με αντάλλαγμα όψιμες αγαθοεργίες.

Γιατί προϋπόθεση για να επωφεληθεί η κοινωνία της Μαγνησίας από τις όποιες ευεργεσίες είναι να ζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια και όχι κάτω από τη Δαμόκλειο σπάθη ενός πιθανού ατυχήματος στη μονάδα LNG.

Όχι άλλα Τέμπη.

Καλούμε την κυβέρνηση να απορρίψει άμεσα την αίτηση εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασητικό, όπως έχει ήδη δεσμευτεί στη Βουλή μέσω του τέως αρμόδιου υπουργού ΥΠΕΝ κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες σε εγρήγορση και συντονισμένη δράση.

Το LNG δεν είναι Χρυσόμαλλο Δέρας, σίγουρα όχι για τους πολίτες της Μαγνησίας.