Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στον Άγιο Ονούφριο Βόλου

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Άγιο Ονούφριο, όταν ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία της περιοχής. Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου έγινε λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Κατά την άφιξή τους, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν αντιμέτωπες με πυκνό μαύρο καπνό που είχε απλωθεί πάνω από τη γειτονιά, ενώ δυσχέρειες προκάλεσαν τα στενά δρομάκια και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, που δυσκόλεψαν την πρόσβαση στο σημείο.

Η κυκλοφορία στην είσοδο του οικισμού διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και η ασφάλεια των κατοίκων. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.