Τραγωδία στην Ιάσονος: Προσκόμισαν τεχνική έκθεση εν αγνοία του πραγματογνώμονα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας που έχασε το παιδί της μετά τη φονική παράσυρση στην Ιάσονος, είχε αναφερθεί σε πραγματογνώμονα, που όπως ανέφερε φέρεται να υπέγραφε τεχνική έκθεση η οποία προσκομίστηκε στη δίκη από έναν χαμηλόβαθμο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εν αγνοία του ίδιου.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Μαδιά, ο οποίος τοποθετήθηκε στο θέμα. «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον δικηγόρο τον κύριο Μαρακάκη με το κυρίαρχο ερώτημα εάν συνέδραμα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε μία σύνταξη τεχνικής μελέτης για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω ένα παιδάκι στο Βόλο που το είχε ο παππούς και του έπεσε από τα χέρια λόγω της παράσυρσης του από μια μοτοσικλέτα νομίζω. Δε γνωρίζω τίποτα απολύτως τίποτα για το συγκεκριμένο συμβάν και του απάντησα ότι δεν ασχολήθηκα», δήλωσε ο κ. Μαδιάς.