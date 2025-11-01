Βολιώτης προειδοποιεί για νέα απάτη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα ακόμη περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης καταγγέλλει Βολιώτης πολίτης, ο οποίος έλαβε ψεύτικο email που φαινόταν να προέρχεται από τράπεζα και ζητούσε «επαλήθευση λογαριασμού». Ο κ. Βασίλης Χαλαστάρας ενημερώνει τους συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην πέσουν θύματα αντίστοιχων επιτήδειων.

«Οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν επαλήθευση μέσω email. Ας προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα με ιδιαίτερη προσοχή», επισημαίνει ο ίδιος.

Τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης (phishing) έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους ή να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία σε ύποπτα μηνύματα, αλλά να επικοινωνούν απευθείας με το επίσημο δίκτυο της τράπεζάς τους.