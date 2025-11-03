Ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο στην αγορά του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα. Με την ευκαιρία της αλλαγής αυτής και ενόψει της χειμερινής περιόδου, από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, προτείνεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων- μελών του Ε.Σ.Βόλου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου καλεί το αγοραστικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά, επιλέγοντας τα καταστήματα της πόλης μας για τις αγορές του. Η προσωπική εξυπηρέτηση, η ποιότητα και η εμπιστοσύνη που προσφέρει η τοπική επιχειρηματικότητα αποτελούν τη βάση μιας ζωντανής και ανθρώπινης αγοράς.

Το χειμερινό ωράριο είναι το εξής: Δευτέρα: 8:30-14:30 – απόγευμα κλειστά

Τρίτη: 8:30-14:00 & 17:00-21:00, Τετάρτη: 8:30- 14:30 απόγευμα κλειστά

Πέμπτη 8:30-14:00 &17:00-21:00, Παρασκευή 8:30-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο 8:30- 14:30- απόγευμα κλειστά, Κυριακή κλειστά.