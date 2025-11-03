Ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο στην αγορά του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα. Με την ευκαιρία της αλλαγής αυτής και ενόψει της χειμερινής περιόδου, από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, προτείνεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων- μελών του Ε.Σ.Βόλου.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου καλεί το αγοραστικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά, επιλέγοντας τα καταστήματα της πόλης μας για τις αγορές του. Η προσωπική εξυπηρέτηση, η ποιότητα και η εμπιστοσύνη που προσφέρει η τοπική επιχειρηματικότητα αποτελούν τη βάση μιας ζωντανής και ανθρώπινης αγοράς.
Το χειμερινό ωράριο είναι το εξής: Δευτέρα: 8:30-14:30 – απόγευμα κλειστά
Τρίτη: 8:30-14:00 & 17:00-21:00, Τετάρτη: 8:30- 14:30 απόγευμα κλειστά
Πέμπτη 8:30-14:00 &17:00-21:00, Παρασκευή 8:30-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 8:30- 14:30- απόγευμα κλειστά, Κυριακή κλειστά.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ