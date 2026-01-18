ΠΟΕΔΗΝ: «Κλειστές 400 χειρουργικές αίθουσες-Τα απογευματινά χειρουργεία δεν λύνουν το πρόβλημα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για τα απογευματινά χειρουργεία και συνολικά για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ασκεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, προειδοποιώντας ότι οι επί πληρωμή παρεμβάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα των λιστών αναμονής.

Αντίθετα, αλλοιώνουν -λέει η ΠΟΕΔΗΝ- τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ και μετακυλίουν το κόστος στους ασθενείς, ενώ η πραγματική λύση, όπως υποστηρίζει, βρίσκεται στη στελέχωση και πλήρη αξιοποίηση των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

Τα 11.342 απογευματινά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν σε ένα χρόνο δεν επιλύουν το πρόβλημα. Λύση είναι η λειτουργία των 400 κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε τις θέσεις μας για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή στην αρχική τους μορφή, μετά δωρεάν από το ταμείο Ανάκαμψης και όταν τελειώσουν τα χρήματα του Ανάκαμψης πάλι επί πληρωμή των ασθενών.

Τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι σούπερ μάρκετ πώλησης υπηρεσιών υγείας με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο.

Πληρώνουμε φόρους, εισφορά για υγειονομική περίθαλψη από εισοδήματα και το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας δωρεάν στους πολίτες.

Τα απογευματινά χειρουργεία προβλέψαμε ότι θα αποτύχουν και δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να τα στηρίξει. Όχι γιατί δεν θέλει αλλά επειδή δεν αντέχει επί πλέον επιβάρυνση παρ ότι χρειάζεται τα χρήματα λόγω των πενιχρών μισθών που λαμβάνουμε.

Πριν την εκκίνηση των απογευματινών χειρουργείων έγινε εκκαθάριση των λιστών αναμονής ανά νοσοκομείο.

Οι συνάδελφοι που ανέλαβαν να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς μας περιγράφουν απο τους ασθενείς απόγνωση, εκνευρισμό, τραγική κατάληξη λόγω αναμονής χρόνων από επιπλοκές.

Πραγματικά συμβάντα των ασθενών που περίμεναν τρία και έξι χρόνια να χειρουργηθούν.

Την αγανάκτηση όμως την εισέπραξαν οι συνάδελφοι και όχι οι διαχρονικά υπαίτιοι της κατάστασης του συστήματος Υγείας.

Στις Επικαιροποιημένες χειρουργικές λίστες αναμονής παρέμειναν μετά την επικοινωνία 120.000 ασθενείς και το έτος 2025 ξεκίνησε με 117.494 ασθενείς να περιμένουν στη λίστα αναμονής προκειμένου να χειρουργηθούν. Το χρονικό διάστημα που περίμεναν να χειρουργηθούν εξωπραγματικό και άκρως επικίνδυνο αφού ήταν έως και έξι χρόνια. Στη λίστα αναμονής τώρα υπάρχουν 83.457 ασθενείς εκ των οποίων οι 32.000 πάνω από 4 μήνες και το χειρότερο όλων ότι 1.114 ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν πάνω από δύο χρόνια.

Πράγματι οι λίστες αναμονής μειώθηκαν στους ασθενείς με αναμονή πάνω από 4 μήνες. Κατηγορία που αφορά τα απογευματινά χειρουργεία. Σε αυτή τη κατηγορία 32.000 ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες και εντός της λίστας υπάρχουν 1.114 ασθενείς που περιμένουν πάνω από δύο χρόνια να χειρουργηθούν. Πως γίνεται όμως να μειωθούν οι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες εντός του έτους 2025 κατά 35.000 όταν έγιναν μόνο 11.342 απογευματινά χειρουργεία;

Η μείωση οφείλεται στην μικρή αύξηση των πρωινών χειρουργείων, αλλά κυρίως στο τρικ των απογευματινών χειρουργείων. Ποιό είναι το τρικ;

Οι ασθενείς λαμβάνουν vouchers προκειμένου να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα δωρεάν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όταν αρνούνται γιατί έχουν επιλέξει γιατρό, γιατί φοβούνται κρυφές χρεώσεις, απεντάσσονται από τη λίστα αναμονής και ξανά εγγράφονται ως νέοι ασθενείς.

Στα απογευματινά χειρουργεία εξυπηρετούνται 3 με 4 ασθενείς καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και μάλιστα τώρα που είναι δωρεάν. Όταν κληθούν να πληρώνουν ξανά οι ασθενείς θα συρρικνωθεί η λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου. Στα νοσοκομεία της χώρας μας έχουμε 1.000 χειρουργικές αίθουσες ανεπτυγμένες και λειτουργούν οι 600.

Μάλιστα οι χειρουργικές αίθουσες είναι υπερσύγχρονες καθ ότι έγιναν πολλές δωρεές τη περίοδο της πανδημίας και διατέθηκαν εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Μην ξεχνάμε ότι τη περίοδο της πανδημίας οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν ως ΜΕΘ.

Εάν λειτουργούσαν οι 400 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές θα μπορούσαν να χειρουργούνται 400 επί πλέον ασθενείς την ημέρα. Έτσι θα είχαμε εξαφάνιση των λιστών αναμονής σε πρώτο χρόνο και βέβαια δωρεάν για τους ασθενείς χωρίς να αναγκάζονται να πληρώνουν στα απογευματινά χειρουργεία όταν τελειώσουν τα χρήματα του Ανάκαμψης.

Για να λειτουργήσουν όμως οι 400 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές χρειαζόμαστε αναισθησιολόγους και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό. Πολλοί επεμβατικοί γιατροί παραιτούνται από τα νοσοκομεία επειδή δεν τους διατίθενται χειρουργικές αίθουσες προκειμένου να χειρουργήσουν ασθενείς. Προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

Η λειτουργία όλων των χειρουργικών αιθουσών είναι και κίνητρο παραμονής στο ΕΣΥ των επεμβατικών γιατρών.

Για να βρεθεί προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν οι 400 χειρουργικές αίθουσες δεν αρκούν οι προκηρύξεις. Χρειάζονται κίνητρα, γενναίες αυξήσεις των μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή αλλοιώνουν τη θεμελιώδη αρχή σύστασης του ΕΣΥ που είναι η ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστό κοντά στο 40%.

Με τα μέτρα που λαμβάνονται όπως απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, ιδιώτες γιατροί στο σύστημα, σύναψη συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες για παροχή υπηρεσιών από το ΕΣΥ, κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του δημοσίου συστήματος υγείας θα μετατραπεί σε συμπληρωματικό του ιδιωτικού τομέα.

Μεγάλοι χαμένοι σε τέτοια περίπτωση οι ΑΣΘΕΝΕΙΣ».