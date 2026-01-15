Συνάντηση Μητσοτάκη με τον «αρχιτέκτονα» της οικονομικής πολιτικής Τραμπ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Γεύμα με τον ισχυρό παράγοντα της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής και εκ των στενών συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μάιραν, είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (15.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Στίβεν Μάιραν και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη δυναμική που εμφανίζει η χώρα στον ευρύτερο γεωοικονομικό της ρόλο.

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή να βρεθώ στην Αθήνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον διοικητή της Federal Reserve, Στίβεν Μάιραν, σε μια συζήτηση για την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο δρ. Μίραν κατέθεσε σημαντικές σκέψεις για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ελληνοαμερικανικό διάλογο για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες» αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο X.

Ο Στίβεν Μάιραν επισκέπτεται την Αθήνα αυτή την εβδομάδα και την Τετάρτη (14.01.2026) ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία και της πρέσβεως Γκιλφόιλ, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον στενό συνεργάτη του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στίβεν Μάιραν είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των ΗΠΑ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Θεωρείται εκ των βασικών «αρχιτεκτόνων» της δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, με ρόλο-κλειδί στις αποφάσεις για το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ και τις σχέσεις με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.