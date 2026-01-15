Σεξιστική επίθεση Κυρανάκη κατά Πέρκα: Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με σεξιστικό τρόπο καταφέρθηκε κατά της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, εντός της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train, οι τόνοι ανέβηκαν.

“Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου“, είπε ο κ. Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην κ. Πέρκα. Η ίδια, απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, σχολίασε πως “είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Άσχετος, αγενής”.

“Έχει πει πάρα πολλά ψέματα που αποδεικνύονται. Αυτά τα 700 εκατ. είναι οι κρατικές ενισχύσεις, είναι ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για έναν υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία” κατέληξε η κ. Πέρκα.

Πηγή: https://www.news247.gr/