Ο Ανεστίδης βρίζει on camera τον Μητσοτάκη- «Θα χοροπηδάει ο π…ς» (βίντεο)

Μια απίστευτα χυδαία επίθεση με πρωτοφανείς εκφράσεις εξαπέλυσε στον πρωθυπουργό ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Την ώρα που δημοσιογράφοι τον είχαν πλησιάσει την περασμένη Τρίτη προκειμένου να κάνει δηλώσεις για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Ανεστίδης σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π…». Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.