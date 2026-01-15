Ο Ανεστίδης βρίζει on camera τον Μητσοτάκη- «Θα χοροπηδάει ο π…ς» (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μια απίστευτα χυδαία επίθεση με πρωτοφανείς εκφράσεις εξαπέλυσε στον πρωθυπουργό ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Την ώρα που δημοσιογράφοι τον είχαν πλησιάσει την περασμένη Τρίτη προκειμένου να κάνει δηλώσεις για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Ανεστίδης σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π…». Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν.