Νεκρός την ώρα που έκαιγε κλαριά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ένας 79χρονος άνδρας στην περιοχή Σκαφιδιάς στην Ηλεία.

Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο 79χρονος άνδρας, ήταν κάτοικος της περιοχής και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο όπου πραγματοποιούσε καύση λιόκλαρων από το χωράφι του.

Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος και άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ