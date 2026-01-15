Κοντολέων: Υψηλό κόστος ενέργειας και αδικία στις βιομηχανίες (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν να μπλοκάρει την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Μεταξύ άλλων, ο κ Κοντολέων επεσήμανε πως στη χώρα «έχουμε πολύ υψηλό κόστος εξισορρόπησης», γεγονός που την καθιστά μαζί με την Ιταλία, μια από τις ακριβότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με την τελευταία ωστόσο να διαθέτει 62,5 ευρώ/MWh για τις βιομηχανίες της, «ενώ εμείς πληρώνουμε 100 ευρώ και βάλε», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, ο κ Κοντολέων επεσήμανε πως στη χώρα «έχουμε πολύ υψηλό κόστος εξισορρόπησης», γεγονός που την καθιστά μαζί με την Ιταλία, μια από τις ακριβότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με την τελευταία ωστόσο να διαθέτει 62,5 ευρώ/MWh για τις βιομηχανίες της, «ενώ εμείς πληρώνουμε 100 ευρώ και βάλε», τόνισε.

Αναφερθείς στην άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόσει η Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο, λόγω του νέου πλαισίου CISAF, σχολίασε ότι αυτό «έχει ένα πρόβλημα, γιατί όπως έχει καθοριστεί το πλαίσιο συμψηφίζεται η ενίσχυση που δίνεται στις βιομηχανίες, με αυτή που λαμβάνουν για την αντιστάθμιση του CO2».

Ο Πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ άσκησε κριτική στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να πιέσει περισσότερο τις Βρυξέλλες και να «κυνηγήσει» τα ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

