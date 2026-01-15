Μητσοτάκης: Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο με αφορμή την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών Belharra έως σήμερα, καθώς και ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, στο βίντεο με την άφιξη της νέας φρεγάτας «Κίμων», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή».