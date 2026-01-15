Ξεσπά η αδερφή του 17χρονου Άγγελου: Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεχίζεται η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση των Αρχών στις Σέρρες για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου, υπόθεση για την οποία έχει ήδη προφυλακιστεί ο 16χρονος που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του.

Η οικογένεια του θύματος ζητά σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στην επίθεση ενδέχεται να συμμετείχαν και άλλα άτομα πέραν του 15χρονου και μάλιστα ελέγχεται και το ενδεχόμενο να υπήρξε και άλλος ξυλοδαρμός του ανήλικου λίγο πριν φτάσει σπίτι του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές λαμβάνουν εκ νέου καταθέσεις από όλους τους ανήλικους που ενεπλάκησαν στον καβγά, ενώ παράλληλα εξετάζονται τα κινητά τηλέφωνα της παρέας του κατηγορουμένου. Παράλληλα, έχουν συλλεγεί δείγματα DNA από τα ρούχα και τα νύχια του 17χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

Η αδελφή του 17χρονου, μιλώντας στο Live News, έκανε έκκληση σε όσους γνωρίζουν το παραμικρό για ό,τι συνέβη στον αδελφό της να μιλήσουν.





«Εγώ γνωρίζω ότι ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί, τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι. Πάντως, και ο 15χρονος δολοφόνος είναι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά», είπε για τον ανήλικο που έχει παραδεχτεί ότι ξυλοκόπησε τον 17χρονο.

«Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων σε αυτή τη πόλη, που βρομίζουν την πόλη από την παρουσία τους και μόνο. Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνοι, το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις τους. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Να τους πω τραμπούκους; Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω πέρα από αυριανούς δολοφόνους. Εμάς οι γονείς μας μάς μεγάλωσαν με αρχές και αξίες. Και μείναμε δύο από τρεις εξαιτίας τους. Για εκείνους αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες. Να μιλήσουν όσοι είδαν το παραμικρό», ανέφερε ακόμη η αδερφή του θύματος.

Ο Στέργιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, είπε πως πλέον η ανάκριση γίνεται προς κάθε κατεύθυνση είτε για να βρεθεί κάτι είτε να αποκλειστεί κάτι, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στον δολοφονημένο ανήλικο βρέθηκαν σημειώσεις από το φροντιστήριο, καθώς διάβασε το μοιραίο απόγευμα.





Ο ξυλοδαρμός από τον 15χρονο και οι μαρτυρίες

Ο ανήλικος είχε δεχτεί επίθεση από έναν 15χρονο, ωστόσο νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται «στο φως» τα οποία κάνουν λόγο για περισσότερους από έναν δράστες.

Φίλος του 15χρονου κατηγορούμενου είχε μιλήσει στο Live News για πρώτη φορά, για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του, όταν ο 17χρονος Άγγελος δέχτηκε άγρια επίθεση στις Σέρρες και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο υπόγειο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο φίλος, το 17χρονο θύμα ξυλοκοπήθηκε από τον 15χρονο, αλλά στη συνέχεια τον είδε να σηκώνεται και να περπατάει κανονικά. Ανέφερε δε ότι πιστεύει πως δεν πέθανε από τα χτυπήματα που δέχτηκε εκείνη την ώρα.