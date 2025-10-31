Μπέος για Κουρέτα: Δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του, αλλά… (βίντεο)

Ο Αχιλλέας Μπέος, καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (30/10), μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και το είδος της συνεργασίας που έχουν.

Με αφορμή την κόντρα που έχει προκύψει μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό, ο δήμαρχος του Βόλου ξεκαθάρισε: «Συνεργαζόμαστε, δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του… Για το καλό της πόλης συνεργαζόμαστε».
Αναφορικά με την ατάκα που είχε πει τότε, με το περιβόητο «ρε Κουρέτα» και τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας» που του φώναζε πάνω από τα νεκρά ψάρια, ο Αχιλλέας Μπέος αποποιήθηκε την ευθυνών του, λέγοντας «εγώ φταίω που φώναζα ή αυτός που τα έθαβε δίπλα σε γεωτρήσεις, σε κατοικημένη περιοχή; Κι όταν λέω αυτός, φυσικά εννοώ τα συνεργεία στα οποία έδινε εντολή, όχι ο ίδιος».

 

Πηγή: enikos.gr
