Ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες: Αυξάνονται και στην Ελλάδα – Ποιοι τα προτιμούν

2 Shares Share Tweet

Αυξάνονται με γοργό ρυθμό στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως τα ξενοδοχεία ενηλίκων, μια τάση που ενίσχυσε η πανδημία, καθώς ακόμα και γονείς θεωρούν ότι πέρασαν αρκετό χρόνο με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των lock-down και τώρα αναζητούν ησυχαστήρια για τις διακοπές τους.

Ξενοδοχείο «Μόνο για ενήλικες» σημαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις ότι τα καταλύματα αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπουν παιδιά, με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία να διαφέρει, αλλά συνήθως είναι είτε 16 είτε 18 ετών. Η λειτουργία των ξενοδοχείων αυτών επίσης ποικίλει καθώς, κάποια από αυτά είναι πιο «ζωντανά», ενώ άλλα είναι πιο ήρεμα, χαλαρωτικά και ρομαντικά.

Τα ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες εμφανίστηκαν στην Ισπανία στα τέλη της περασμένης δεκαετίας. Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των κρατήσεων σε αυτόν τον τύπο καταλυμάτων έχει πολλαπλασιαστεί τρεις φορές τα τελευταία χρόνια, στοιχείο που δείχνει τη δυναμική τους. Η νέα αυτή τάση οδηγεί όλο και περισσότερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, αλλάζουν την πολιτική τους και να δέχονται μόνο ενήλικες.

Η πανδημία έφερε πολλές οικογένειες πιο κοντά, αφού είχαν άπλετο χρόνο μαζί στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε πολλούς γονείς να αναζητούν διακοπές χωρίς παιδιά. Η αμερικανική ταξιδιωτική εταιρεία Embark Beyond ανακοίνωσε ότι το 61% των καλοκαιρινών ταξιδιών που έκλεισαν οι πελάτες της φέτος ήταν μόνο για ενήλικες, σε σύγκριση με το 48% το 2019. Η ταξιδιώτες αυτοί δεν είναι μόνο ζευγάρια, αλλά και παρέες φίλων που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί μετά από πολλούς μήνες που επικοινωνούσαν μέσω ίντερνετ, ή άτομα που αναζητούν την ιδιωτικότητα.

Ελληνικά ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες

Στην Ελλάδα τα ξενοδοχεία «adults only» αυξάνονται συνεχώς, ενώ παρατηρείται ότι αρκετές μονάδες που πραγματοποιούν ανακαινίσεις, καταργούν χώρους και υπηρεσίες που είχαν για παιδιά, προσαρμόζοντας τις υποδομές τους για να τις απολαμβάνουν πλέον ενήλικες.

Σε πολλές περιπτώσεις, μικρά ξενοδοχεία βρήκαν μια λύση σε αυτή τη λειτουργία, καθώς η όχληση από τα μικρά παιδιά, κυρίως στους περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους, όπως πισίνες κλπ, ενοχλούσε κάποιους από τους πελάτες. Επιπλέον πολλά μικρά, ή μεσαία ξενοδοχεία, που δεν έχουν χώρους κατάλληλους για παιδιά, βρίσκουν μια διέξοδο σε αυτό τον τύπο της λειτουργίας.

Η νεότερη πολυτελής προσθήκη στη χώρα μας είναι το Cook’s Club Ialysos στην περιοχή Ιαλυσός της βορειοδυτικής Ρόδου, που ανοίγει τις πύλες του την 1η Μαΐου. Το ξενοδοχείο 83 δωματίων, δέχεται μόνο ενήλικες επισκέπτες και περιλαμβάνει μπανγκαλόου, ιδιωτικές σουίτες με πισίνα, ενώ κάποια διαθέτουν δικό τους ιδιωτικό roof garden. Διαθέτει ακόμη εστιατόρια και μπαρ.

Adults only all inclusive

Το σύστημα του all inclusive υιοθετείται όλο και από περισσότερα ξενοδοχεία ενηλίκων, καθώς οι επισκέπτες τους βρίσκουν όσα αναζητούν χωρίς περιορισμούς. Αυτά τα καταλύματα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες, ενώ συνήθως ανήκουν σε πολυτελείς κατηγορίες.

Πηγή: https://www.news247.gr/