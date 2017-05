0 SHARES Share Tweet

«Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, αν δεν κάνουμε την ψηφιακή επανάσταση στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα συρρικνωθεί και θα περιθωριοποιηθεί. Χρειάζεται επανάσταση στην ψηφιακή σύγκλιση», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην ομιλία του σήμερα στο 2ο συνέδριο για τις «Έξυπνες Πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες». Ο περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε για το σχεδιασμό ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής και την υλοποίηση έργων στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ενεργειακής Κατανάλωσης, Κοινωνικής Συνοχής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κ. Αγοραστός από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη.

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας επανέλαβε την πάγια θέση του ότι «ο χρόνος είναι χρήμα και θέσεις εργασίας» και επισήμανε ότι «για να σταθεί η Ελλάδα με αξιώσεις στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοίμε σχέδιο και επιθετική στρατηγική για την παραγωγή καθώς χώρα που δεν παράγει δεν έχει μέλλον.

Δεν είμαστε στην ώρα μηδέν στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε ευρηματικούς ανθρώπους με εξαιρετικές σπουδές, καινοτόμες εταιρείες, «έξυπνα» συστήματα, αυτό που δεν έχουμε είναι η συνεργασία των υπηρεσιών, ενώ βασικός αρνητικός παράγοντας είναι το αργοκίνητο κράτος», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός και υπογράμμισε όσον αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας:

«Έχοντας εκτιμήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών όσον αφορά τόσο στην εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των πολιτών όσο και στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε και δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε τέτοιου είδους δράσεις σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο κ. Κ. Αγοραστός έκανε ειδική αναφορά στις εξής δράσεις:

-Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλα

Το έργο προβλέπει ένα κέντρο ελέγχου στο αντλιοστάσιο Α0 της λίμνης Κάρλας από το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης, ελέγχου λειτουργίας, επιτήρηση ασφάλειας με συστήματα συναγερμού και επιτήρηση ασφάλειας με κάμερες σε 14 σημεία.

Η επικοινωνία των 14 σημείων θα γίνεται με καινούργιο δίκτυο οπτικής ίνας, ενώ όπου δεν υπάρχει και για τις κοντινές αποστάσεις με ασύρματο δίκτυο WI-FI.

– Πρόγραμμα τηλεφροντίδας Renewing Health και United for Health

Η εισαγωγή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στην Θεσσαλία συμπεριλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών (intergratedcare) ηλεκτρονικής υγείας με υπηρεσίες προς τον πολίτη-ασθενή με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγχρηματοδότησε μαζί το Υπουργείο Υγείας και υλοποίησε με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και την Αναπτυξιακή Εταιρεία e-Trikalaκαινοτόμα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Ειδικότερα με στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Ψηφιακή Κοινότητα των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας, υλοποιούν πρόγραμμα τηλεφροντίδας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ).

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τηλεφροντίδας Renewing Health και United for Health, παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα (όπως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης) δωρεάν από το Κέντρο Τηλεφροντίδας συσκευές φορητής βιολογικής τηλεμετρίας (τηλεκαρδιογράφος, τηλεπιεσόμετρο, τηλεσπιρόμετροκτλ) με δυνατότητα αποστολής ιατρικών παραμέτρων μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στον ειδικό ιατρό στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί με κλινικούς , οικονομικούς κ οργανωτικούς δείκτες και μπορούν να παρέχουν έτσι χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες περιφέρειες και σε κεντρικό επίπεδο, στα πλαίσια επέκτασης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και στην χώρα μας.

Τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών έχουν ήδη ανακοινωθεί σε σχετικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται ως «εθνικοί πιλότοι» στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (DigitalAgenda 2020 – DA 2020) (ή ψηφιακό θεματολόγιο) και ειδικότερα για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού. Η DigitalAgenda 2010 αποτελεί το Ευρωπαϊκό όραμα και τη βάση για να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις με στόχο την εναρμονισμένη ψηφιακή πρόοδο των Ευρωπαϊκών χωρών με ορίζοντα το έτος 2020.

Παράλληλα στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European InnovationPartnership on Active and HealthyAgeing),η ΕΕ συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και εργαλεία για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού, με την ενεργό συμμετοχή και φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-«Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου – Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Θεσσαλίας»

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η διεθνής προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως τουριστικού προορισμού, μέσω των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία του τουριστικού ιστοχώρου (portal) της Περιφέρειας, περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες (όπως γεωγραφική εγγύτητα σημείων, εκφώνηση κειμένων, κλπ), με σύγχρονη εμφάνιση και ευκολία πλοήγησης, με υποστήριξη όλων των σύγχρονων μορφών υλικού και κάλυψη όλων των γνωστών τύπων συσκευών (υπολογιστές, tamplets, smartphones).

Εκτός από την προβολή των αξιοθέατων, έχει ληφθεί μέριμνα και για την προβολή των Θεσσαλικών επιχειρήσεων (κυρίως γι αυτές που έχουν σχέση με τον τουρισμό, χωρίς να αποκλείει καμία), δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να έχει τη δική της σελίδα. Με το, ενσωματωμένο στο portal, σύστημα καταμέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών, θα υπάρχει ένα ακόμη εργαλείο στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, με την κατασκευή των κινηματογραφικού επιπέδου υποδομών προβολής τρισδιάστατων (3D) βίντεο στις δύο αίθουσες (που όμοιές τους ελάχιστες είναι στην Ελλάδα), δημιουργούνται δύο ακόμη πόλοι (σε Ελασσόνα – Καλαμπάκα), με προστιθέμενη αξία στο Θεσσαλικό τουριστικό προϊόν. Φιλοδοξούμε αυτές να αποτελέσουν σημεία αναφοράς, τόσο για τον εσωτερικό τουρισμό (όπως σχολεία, σύλλογοι, σωματεία, ΚΑΠΗ), όσο και για τον τουρισμό από το εξωτερικό.

Παράλληλα με αυτό το έργο, έχουμε κάνει:

– 2 άλλα έργα για την ανακατασκευή και βελτιστοποίηση των 2 αιθουσών (κόστους 400.000)

– 2 διαγωνισμούς, για την απόκτηση υλικού 3D προβολής, υψηλής ποιότητας, που υλοποιήθηκαν (κόστους 100.000€), και περιλαμβάνουν 3D spots για τις δύο περιοχές από ένα μυθολογικού περιεχομένου (virtualreality) και από ένα πραγματικού περιεχομένου.

Φιλοδοξία μας αποτελεί και η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού (φεστιβάλ) παραγωγής τρισδιάστατου οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές κυρίως.