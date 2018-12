1 SHARES Share Tweet

Οι περίφημοι Alice in Chains, μία από τις κορυφαίες rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, στην πλατεία Νερού για το Release Athens.

Οι Alice in Chains παραμένουν μία από τις πλέον επιδραστικές και επιτυχημένες ροκ μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Μαζί με τους Nirvana, Pearl Jam και Soundgarden, αποτέλεσαν την Big Four του Σιάτλ στα θρυλικά 90s και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως επανακαθόρισαν τον χάρτη του modern rock.

Την τελευταία δεκαετία ο ήχος τους παραμένει το ίδιο συναρπαστικός, συναισθηματικός και πάντα χαρακτηριστικός. Με μπροστάρη τον Jerry Cantrell, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες και κιθαρίστες του σκληρού ήχου -και ίσως υποτιμημένου τραγουδιστή- συνεχίζουν να δηλώνουν δυναμικά την παρουσία τους, δισκογραφικά και επί σκηνής, ζώντας μια δεύτερη «ζωή» και μεγαλώνοντας τον ήδη «die hard» πυρήνα εκατομμυρίων οπαδών.

Στη διάρκεια μιας μεγαλειώδους πορείας που αγγίζει πλέον τα 30 χρόνια, έχουν πουλήσει περισσότερους από 20 εκατομμύρια δίσκους και εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα κορυφαία live acts στα μεγάλα Φεστιβάλ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο τους «Facelift» (1990) σύστησε στον πλανήτη ένα νέο ήχο – το grunge με ξεκάθαρες heavy metal επιρροές – και έγινε το πρώτο χρυσό άλμπουμ του είδους και λίγο αργότερα διπλά πλατινένιο. Οι δύο επόμενοι δίσκοι, «Dirt» (1992) και «Alice In Chains» (1995), μαζί με τα EPs «Sap» (1992) και «Jar of Flies» (1994), τους εκτόξευσαν στην… στρατόσφαιρα.

Ο τραγικός και πρόωρος χαμός του τραγουδιστή τους Layne Staley το 2002, έφερε την μπάντα σε ένα απροσδιόριστο διάλειμμα. Ωστόσο, τα εναπομείναντα μέλη, Cantrell, Kinney και Inez, ξανάφεραν τη μπάντα στη ζωή, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη! Με τον Willian DuVall ως βασικό τραγουδιστή, το εξαιρετικό «Black Gives Way To Blue» του 2009 τους σύστησε σε ένα νέο κοινό, ενώ με το «The Devil Put Dinosaurs Here» (2013) και το καταπληκτικό φετινό «Rainier Fog», ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, επιβεβαιώνουν ξανά το status μιας μεγάλης μπάντας.

«Would», «Man In The Box», «Rooster», «No Excuses», «Down In A Hole», «Them Bones», «Heaven Beside You», «I Stay Away», «Nutshell», «Bleed The Freak», «Check My Brain», «The One You Know», «Never Fade» είναι μόνο μερικά από τα σπουδαία κομμάτια που θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 24ης Ιουνίου, στην πλατεία Νερού.

Εισιτήρια

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 14/12, στις 11 το πρωί, προς 38 ευρώ (μονό) και 70 ευρώ (διπλό), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ.

Διάθεση: Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / https://releaseathens.gr/tickets/ Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ.-Σαβ. 11:00-19:00).